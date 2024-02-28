деревня Кушово, деревня Кушово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Кушово

Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Кушевской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Холмогорский уезд
1403Кушевская, д.при р. Быстрокурке.512204351
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Кушевская волость
516. Кушевская, деревня бывшая государственная, при озере Плоскозерском и рч. Матигорке, дворов 18, жителей 126, часовня, лавка — В ¼ в., в. пр., (уездный город в 5 верст Показать все

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Кушевская волость
КушевскаяКушеводер.Верхне-Матигорскогопри р. Матигорке40105139Верхне-Матигорскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
447750Кушоводеревня64°11'с.ш.41°42'в.д.Q-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, Матигорское сельское поселение
11656436186д Кушоводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close