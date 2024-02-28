Невераны
Парафиановская волость, Вилейский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- фольварк
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Невераны, ф. (Годзеевских), жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 64, у. гор. 76 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Березвечь 23 в.