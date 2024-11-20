деревня Болотско, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Болотско

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана дер. Болотско Вшельской волости Лужского у. 1892–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 19. Дел Показать все
По жалобе крестьянки д. Болотско, Вшельской волости, Лужского уезда, А. Чистяковой по делу об имуществе. 1896–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
О перечислении крестьянина д. Болотско, Вшельской волости, Лужского уезда, А. А. Рыбина в крестьяне с. Низы. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По жалобе крестьянки дер. Болотско Вшельской волости Лужского уезда Авдотьи Васильевой на неразрешение волостным судом дела о сдворке. 1900–1904 гг. // Центральный госуда Показать все
По жалобе крестьянки д. Болотско Вшельской волости Лужского уезда Евдокии Стрелковой на потерю волостным правлением ее денег. 1903–1905 гг. // Центральный государственный Показать все
Об установлении частных сроков для уплаты окладных сборов крестьянам селения Болотско Вшельской волости Лужского уезда. 1903 г. // Центральный государственный исторически Показать все
Об отводе отрубного участка крестьянину Ивану Терентьеву дер. Болотско Вшельской волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2398Болоцко, д. вл.при колодцах.754193273303Часовень православных 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Болоцк8Лыщинский9035

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Вшельская волость
210. Болотско, село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 211, церковь единоверческая

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Вшельская волость
Болотско 1 д.1035 стан4057 участок30посад Сольцы, Псковской губернии
Болотско 2 д.1035 стан4057 участок30посад Сольцы, Псковской губернии
Болотско пог.1035 стан4067 участок32посад Сольцы, Псковской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
59524Болотскодеревня58°09'00"29°59'00"O-35-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Дубровское сельское поселение
49638422111д Болотскодеревня

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