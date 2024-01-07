посёлок Скорятино, посёлок Скорятино, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Скорятино

Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Нижне-Спасская волость
сельцо Скорятино«Разсказовская» п.-т. контора3111

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Рассказовский район
288914Скорятинопосёлок52°35'41°42'N-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Рассказовский муниципальный район, Сельское поселение Нижнеспасский сельсовет
68628420126п Скорятинопоселок
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