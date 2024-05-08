деревня Алферово, деревня Алферово, Темкинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Алферово

Темкинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2365Алферова, д. вл.при р. Истре.5035197485

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Медынский уезд, Алферовская волость
544. Алферово, деревня бывшая владельческая, при речке Воре, дворов 23, жителей 167, волостное правление (уездный город в 50 верстах). В 1 версте — церковь православная, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Медынский уезд, Алферовская волость
село Алферово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Тёмкинский район
179753Алфероводеревня55°05'00"35°08'00"N-36-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Темкинский муниципальный район, Павловское сельское поселение
66648440106д Алфероводеревня
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