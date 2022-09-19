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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
305Иванова (Иски-Кубей), болг. кол.при рч. Кургуже.115—106335333Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
132. Иванова, колония болгарская, при речке Киргизе, дворов 167, жителей 1165, волостное правление (уездный город в 105 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
колония Иванова-Болгарская
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16603Нова Іванівкаселоцентр сільської радир-н Арцизькийсільрада Новоіванівська