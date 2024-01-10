деревня Городище, деревня Городище, Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Городище

Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Переписка о произнесении 14 ноября 1905 г. на родине кр-ном дер. Городища, Новинской волости Клинского уезда Василием Евдокимовым Галетовым дерзких слов по отношению к ца Показать все
О возврате 152 рублей 87 копеек крестьянину Московской губернии Клинского уезда Новинской волости деревни Городище Федоту Афанасьеву внесенных им на выкуп двух душевых на Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3533Городище, д. каз.при р. Волге.341149114135

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Новинская волость
Дер. Городищи3231258

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Конаковский район
281901Городищедеревня56°36'36°34'O-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское сельское поселение
28630404111д Городищедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close