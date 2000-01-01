село Кельтешна, село Кельтешна, Кутеремская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Кельтешна

Кутеремская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1345Кельтешна (Кельтеево), село.при рч. Малом Кельтее.1302087206237Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельниц водяных 6 и ветреная 1. Пчеловодство.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Кутеремская волость
796. Кельтешна (Кельтеево), село бывшее удельное, при речке М. Кельтее, дворов 100, жителей 268, церковь православная, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кутеремская волость
14Кельтешка, с., зем. тракт., на на реч. Малый Кельтей, деревянная церковь (постр. в 1865 г.), 3 бак. лав., церковно-приходская школа, х.-з. маг.10515127877381Земледелие
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