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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1345Кельтешна (Кельтеево), село.при рч. Малом Кельтее.1302087206237Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельниц водяных 6 и ветреная 1. Пчеловодство.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
796. Кельтешна (Кельтеево), село бывшее удельное, при речке М. Кельтее, дворов 100, жителей 268, церковь православная, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
14Кельтешка, с., зем. тракт., на на реч. Малый Кельтей, деревянная церковь (постр. в 1865 г.), 3 бак. лав., церковно-приходская школа, х.-з. маг.10515127877381Земледелие