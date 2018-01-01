село Богачка-Первая, село Богачка-Первая, Полтавська область (на 2018) — Familio

Богачка-Первая

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4376Богачки, д. вл.при пруде Богачке.2612206563
4377Богачки, д. вл.при ручье Широком.241653170175
4378Богачки, хут. вл.при пруде Богачке.2612154824

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Миргородский уезд
Д. Стефановщина и М. Богичка7Данила Стефанович14442
М. Богачка с сел. и хут.15Наследн. Павла Галецкого16754

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Родионовская волость
6.0Богачка 1-я деревня (Базилевщина)Богачанское крестьян собственников 1-ое53111090169371368739

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17762Багачка Першаселоцентр сільської радир-н Великобагачанськийсільрада Багачанська Перша
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