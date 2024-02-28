деревня Лыково, деревня Лыково, Коломенский, Московская область (на 2019) — Familio

Лыково

Коломенский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
3901Лыково, с. вл.при овраге.121040130124Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Коломенский уезд, Федосьинская волость
1612. Лыково, село бывшее владельческое, дворов 40, жителей 257, церковь православная

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Федосьинская волость
Село Лыково1341537Имение Петровой, школа грамоты.
Имение А. П. Петровой, при д. Лыково13515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Коломна
40240Лыководеревня55°09'с.ш.38°33'в.д.N-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Коломенский
46738000416д Лыководеревня
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