село Бобылевка, село Бобылевка, Романовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Бобылевка

Романовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области
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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
680Рязанов брод (Бобылевка), с. вл.при заливе р. Карая.414031012421252Церквей православных 2. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Бобылевская волость
260. Бобылевка (Рязанов Брод), село бывшее владельческое, при речке Сыром Карае, дворов 306, жителей 2416, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви прав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Бобылевская волость
село Бобылевка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Романовский район
44183Бобылевкасело51°50'с.ш.42°49'в.д.M-38-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Романовский муниципальный район, Бобылевское сельское поселение
63640440101с Бобылевкасело
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