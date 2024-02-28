село Букино, село Букино, Букинская волость, Краснинский уезд (на 1904) — Familio

Букино

Букинская волость, Краснинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Краснинский уезд
7695Букино, с. вл.при рч. Букинке.301032829Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Краснинский уезд
Сц. Букино18Алекс. Евмен. Лесли31

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Букинская волость
386. Букино, погост, волостное правление, церковь православная, школа, ярмарка. В 4 верстах — винокуренный завод, постоялый двор. В 6 верстах — церковь православная, часо Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Краснинский уезд, Букинская волость
250БукиноСело2581115Церковь, земская школа, ярмарка 8 июля, волноческа, бакал. лавка, кузница о 2-х горнах со слесарным, столяр. и экипаж. отдел.
251БукиноВладельческая усадьба2572425
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