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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7695Букино, с. вл.при рч. Букинке.301032829Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Краснинский уезд
Сц. Букино18Алекс. Евмен. Лесли—31—
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
386. Букино, погост, волостное правление, церковь православная, школа, ярмарка. В 4 верстах — винокуренный завод, постоялый двор. В 6 верстах — церковь православная, часо Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
250БукиноСело2581115Церковь, земская школа, ярмарка 8 июля, волноческа, бакал. лавка, кузница о 2-х горнах со слесарным, столяр. и экипаж. отдел.
251БукиноВладельческая усадьба2572425