село Згурица, село Згурица, Дрокиевский район (на 2017) — Familio

Згурица

Дрокиевский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Молдовы

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Сорокский уезд
749Згурица, евр. кол. на вл. земле.при р. Кайнар.2382528431Молитвенный дом 1.
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750Згурица, д. вл.при р. Кайнар.2360213175
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Бадичанская волость
485. Згура (Высшая и Низшая), село царан, при речке Кайнаре, дворов 92, жителей 390, церковь православная
486. Згурица, колония евреев, при речке Койноре, дворов 153, жителей 824, 2 молитвенных дома, 2 лавки, винный склад, баз. через 2 недели по четвергам.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Сорокский уезд
колония Згурица

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Молдавская ССР, Дрокиевский район, Згурицкий сельсовет
село Згурица2842719

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Дрокиевский район
ЗгурицаZguriţa
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