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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
749Згурица, евр. кол. на вл. земле.при р. Кайнар.23—82528431Молитвенный дом 1.Показать скан
750Згурица, д. вл.при р. Кайнар.23—60213175Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
485. Згура (Высшая и Низшая), село царан, при речке Кайнаре, дворов 92, жителей 390, церковь православная
486. Згурица, колония евреев, при речке Койноре, дворов 153, жителей 824, 2 молитвенных дома, 2 лавки, винный склад, баз. через 2 недели по четвергам.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
колония Згурица
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
село Згурица2842719
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
ЗгурицаZguriţa