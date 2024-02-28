Населенное место

Мисевичи, евр. кол., жит. 64 (З6 м. 28 ж.), дес. 66, у. гор. 27 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Лида 27 в.

Мисевичи, им. (Лавриновича), жит. 22 (10 м. 12 ж.), дес. 152, у. гор. 28 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Лида 28 в.