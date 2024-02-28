посёлок Верхний Будым, посёлок Верхний Будым, Гайнский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Верхний Будым

Гайнский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Гайнский район
347923Верхний Будымпосёлок60°33'21"54°10'27"P-40-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Гайнский муниципальный район, Кебратское сельское поселение
57814412106п Верхний Будымпоселок
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