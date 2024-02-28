село Бриент, село Бриент, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Бриент

Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
829Бриеннский, отр. казач. Ор. в.при рч. Акзяре.1778368216197
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Кваркенский
492. Бриеннский, поселок казачий, при речке Акзаре, дворов 100, жителей 604, часовня, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Кваркенский район
74732Бриентсело52°08'с.ш.59°18'в.д.N-40-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Кваркенский муниципальный район, Сельское поселение Бриентский сельсовет
53622404101с Бриентсело
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