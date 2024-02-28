деревня Аполье, деревня Аполье, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Аполье

Бежаницкий муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Новоржевский уезд
4792Аполье, погост.при колодце.45185347Церковь православная. Волостное правление. Торжок.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Аполинская волость
145. Аполье, село бывшее государственное, дворов 20, жителей 117, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, лавка, ярмарка 1 июля. В 6 верст Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Новоржевский уезд, Аполинская волость
пог. Аполье

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Бежаницкий район
55448Апольедеревня56°53'с.ш.29°54'в.д.O-35-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Бежаницкий муниципальный район, Бежаницкое сельское поселение
58604415121д Апольедеревня
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