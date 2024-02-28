деревня Захарово, деревня Захарово, Никольский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Захарово

Никольский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьянина д. Захарово Аргуновской вол. Никольского уезда И. Е. Подольского о взыскании с него денег обществом вторично. 1875 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Захарово Аргуновской волости Подольского Гаврила об исправлении плана на их селение. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Оп Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6169Захарово, д. каз.при колодце.3840146382
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Аргуновская волость
Захарова3712

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Аргуновская волость
951. Захаров, деревня бывшая государственная, при ручье Россохе, дворов 30, жителей 210, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
241202Захароводеревня59°46'с.ш.45°13'в.д.O-38-007
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