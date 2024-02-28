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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Захарово Аргуновской вол. Никольского уезда И. Е. Подольского о взыскании с него денег обществом вторично. 1875 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Захарово Аргуновской волости Подольского Гаврила об исправлении плана на их селение. 1906 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Оп Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6169Захарово, д. каз.при колодце.3840146382Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Захарова3712
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
951. Захаров, деревня бывшая государственная, при ручье Россохе, дворов 30, жителей 210, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
241202Захароводеревня59°46'с.ш.45°13'в.д.O-38-007