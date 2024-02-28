деревня Грязи, деревня Грязи, Можайский, Московская область (на 2019) — Familio

Грязи

Можайский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Можайский уезд
4307Грязь, сц. вл.при рч. Сетке.1818228990
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Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Можайский уезд, Бородинская волость
Дер. Грязь186полустанок Колоч. 4392 Помещичья усадьбы: Варженевского и Астафьева, мелочная лавка.
Усадьба Н-ов В. Д. Астафьева, при дер. Грязь 175полустанок Колоч. 4
Усадьба А. К. Варженевского, при дер. Грязь175полустанок Колочь. 4Лесная сторожка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Можайск
20533Грязидеревня55°33'с.ш.35°44'в.д.N-36-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Можайский
46745000328д Грязидеревня
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