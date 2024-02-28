деревня Дубровки, деревня Дубровки, Городокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Дубровки

Городокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Невельский уезд, Доминиковская волость
243. Дубровка, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 92, церковь православная кладб.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Городокский уезд, Руднянская волость
3ДубровкадеревняБелое, озероЕзерищенского, православногоЖуковскому сельскому обществу14

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Городокский район, Руднянский сельсовет
д Дубровки7

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Городокский район, Езерищенский сельсовет
д. Дубровки16
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