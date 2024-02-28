село Горск, село Горск, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Горск

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Городнянский уезд
919Горск, мест. вл.при р. Снове.252390303311Церковь православная 1. Ярмарка.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Городницкий уезд
Мест. Горск39Ариан Степ. Полторацкий1451751

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Новоборовичская волость
227. Горек, местечко бывшее владельческое, при реке Снове, дворов 98, жителей 338, церковь православная, 2 ярмарки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29950Гірськселоцентр сільської радир-н Сновськийсільрада Гірська
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