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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
919Горск, мест. вл.при р. Снове.252390303311Церковь православная 1. Ярмарка.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Городницкий уезд
Мест. Горск39Ариан Степ. Полторацкий1451751
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
227. Горек, местечко бывшее владельческое, при реке Снове, дворов 98, жителей 338, церковь православная, 2 ярмарки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-29950Гірськселоцентр сільської радир-н Сновськийсільрада Гірська