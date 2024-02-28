деревня Кази-Елань, деревня Кази-Елань, Кутеремская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Кази-Елань

Кутеремская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1344Кази-Елань, деревня.при рч. Кельтее.1002886256276Р. — Мельница водяная. Пчеловодство.
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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кутеремская волость
12Казиелань, д. на реч. Большой Кельтей, х.-з. маг., вод. мел., прос. дор.9220155748Земледелие
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