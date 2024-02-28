деревня Матюшкино, деревня Матюшкино, Опочецкий муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Матюшкино

Опочецкий муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Опочецкий уезд
6104Матюшкино, село.при рч. Мегровке.2020132520Церковь православная. Часовня православная. Волостное правление.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Псковская губерния, Опочецкий уезд
С. Матюшкино33Костюрин188178

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Матюшкинская волость
210. Матюшкино, село, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, часовня

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Матюшкинская волость
пог. Матюшкино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Опочецкий район
60464Матюшкинодеревня56°52'с.ш.28°38'в.д.O-35-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Опочецкий муниципальный район, Сельское поселение Варыгинская волость
58629408150д Матюшкинодеревня
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