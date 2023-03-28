участок Атамурат, участок Атамурат, Кзылкогинский район, Атырауская область (на 2022) — Familio

Атамурат

Кзылкогинский район, Атырауская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
участок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Атырауская область, Кзылкогинский район, Тасшагильский сельский округ
участок АтамуратАта мұрат уч.234855305
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