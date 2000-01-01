село Софиевка — Familio

Софиевка

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Артёмовка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
928Софиевка (Бантышева), д. вл.при рч. Казенном Торце.5235100405389

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Казенно-Торско-Алексеевская волость
239. Софийск (Бантышева), деревня бывшая владельческая, при реке Казенном Торце, дворов 176, жителей 999

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Казенно-Торско-Алексеевская волость
2. № по учету земель: 510.Софиевка (Софийск)бывшие помещичьи2018008801680

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-46098Софіївкаселоцентр сільської радир-н Костянтинівськийсільрада Софіївська

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