село Тимановка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Тимановка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Тимановская волость
1531. Тимановка (Липовка), местечко бывшее владельческое, дворов 310, жителей 2387, волостное правление (уездный город в 60 верстах), 2 церкви православных, 2 питейных до Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ямпольский уезд, Тимановская волость
Тимановка (с приселками Свинной Кривдой и Бурьяновкой)3971699601

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2328Тиманівкаселоцентр сільської радир-н Тульчинськийсільрада Тиманівська

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