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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу ссыльного старосту деревни Покровское Кокошиловской волости Коновалова Н. М. за укрывательство дезертира. 1916 г. // Гос. архив Вологодской о Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Глушицкой церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3645Покровское, д. каз.при р. Глушице.2328113136Сельское управление.
3646Покровский, монастырь.при р. Глушице.22½27½36—Церквей православных 2. Ярмарка 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
744. Покровское, село бывшее государственное, при речке Глушице, дворов 13, жителей 78, 2 церкви православных, м. мнстр., лавка. В 150 саж. — волостное правление (уездный Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2020ПокровскоеПокровскоеЛеонтьевскийбывшие государственные255205252
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Покровское2444221деревняРусские245763120
Покровское2445222погостРусские47310
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Покровское 4191деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.2324
Покровское (сс,скков,2 торгов. зав.,телефон) 4192погостЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.24
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245675Покровскоедеревня59°37'с.ш.40°06'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404227д Покровскоедеревня