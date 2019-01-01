деревня Покровское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Покровское

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу ссыльного старосту деревни Покровское Кокошиловской волости Коновалова Н. М. за укрывательство дезертира. 1916 г. // Гос. архив Вологодской о Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Глушицкой церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3645Покровское, д. каз.при р. Глушице.2328113136Сельское управление.
3646Покровский, монастырь.при р. Глушице.22½27½36Церквей православных 2. Ярмарка 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кокошиловская волость
744. Покровское, село бывшее государственное, при речке Глушице, дворов 13, жителей 78, 2 церкви православных, м. мнстр., лавка. В 150 саж. — волостное правление (уездный Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Кокошиловская волость
2020ПокровскоеПокровскоеЛеонтьевскийбывшие государственные255205252

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Покровское2444221деревняРусские245763120
Покровское2445222погостРусские47310

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Кокошиловский сельсовет
Покровское 4191деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.2324
Покровское (сс,скков,2 торгов. зав.,телефон) 4192погостЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: —.24

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245675Покровскоедеревня59°37'с.ш.40°06'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
19638404227д Покровскоедеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.