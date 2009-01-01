деревня Сусловка, Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Сусловка

Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Радомльская волость
547. Сусловка, село бывшее владельческое, дворов 18., жителей 101, церковь православная, постоялый двор

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Радомльская волость
36Село Сусловкапочт. трактеречкеСусловскому с. о. церковк. земли277675Сумовского прав. 5015

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Дрибинский район, Первомайский сельсовет
д Сусловка39

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Дрибинский район, Первомайский сельсовет
д. Сусловка48

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