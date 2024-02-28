село Бабичи, село Бабичи, Черкаська область (на 2018) — Familio

Бабичи

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Черкасский уезд, Поповская 2-я волость
1411. Бабичи, село бывшее владельческое, дворов 105, жителей 828, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Черкасский уезд, Межиричская волость
Бабичи село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27429Бабичіселор-н Канівськийсільрада Межиріцька
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