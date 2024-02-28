село Улля, село Улля, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Улля

Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2473Улля, д. каз.при рч. Улле.125½86300299Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, Куллекиминская волость
1210. Улля, деревня бывшая государственная, при речке Улле, дворов 111, жителей 545, мечеть

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Кулле-Киминская волость
Улля, Кулле-Киминскойтатары882
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ӨләУлляТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Высокогорский район
188911Уллясело56°15'49°13'O-39-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский муниципальный район, Казакларское сельское поселение
92622434106с Уллясело
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