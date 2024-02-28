село Лехаиндраво, село Лехаиндраво, Гегечкорский район, Грузинская ССР (на 1976) — Familio

Лехаиндраво

Гегечкорский район, Грузинская ССР (на 1976)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ლეხაინდრავო (Lekhaindravo)
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кутаисская губерния, Сенакский уезд, Лехаиндрово-Оногийское сельское общество
село Лехаиндрово

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Гегечкорский район, Лехаиндравойский сельсовет
село Лехаиндраво2249760
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