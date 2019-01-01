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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Ивановки Ново-Калитвянской волости Острогожского уезда Бабаева Александра Яковлевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2321Ивановская (Ивановка), слоб. каз.при колодцах.13414197711721Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1031. Ивановка, слобода бывшая государственная, дворов 252, жителей 1886, церковь православная, 2 лавки, 19 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Ивановка6864слободаИвановск.3422493
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7761Ивановкасело50°00'с.ш.40°02'в.д.M-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647440111с Ивановкасело