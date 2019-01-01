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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Фотонегатив стеклянный. Группа охотников в селе Богородском на привале, 1914 г, 7 сентября. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
997Богородское (Лобаново), сел.при рч. Челве.1136268478Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжок 1. Ярмарка 1. Хлебных магазинов 4. Кузниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
3. Богородское (Лобаново), село бывшее владельческое, при речке Челве, дворов 18, жителей 94, волостное правление (уездный город в 113 верстах), церковь православная, час Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
БогородскоеБисерское общество
1) с. Богородское при ключе и колодцах, прав. церк., зем. шк., вол. правл., Михайловская ярм. 8 ноября (семидневная), торжки: Троицкий, в Троицин день и Успенский 15 авгу Показать все Бисерское общество285869Бывшие помещичьиПравославныеРусские80—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Богородское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346367Богородскоесело58°31'00"55°42'00"O-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620401126с Богородскоесело