село Богородское, село Богородское, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Богородское

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Фотонегатив стеклянный. Группа охотников в селе Богородском на привале, 1914 г, 7 сентября. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
997Богородское (Лобаново), сел.при рч. Челве.1136268478Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжок 1. Ярмарка 1. Хлебных магазинов 4. Кузниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Богородская волость
3. Богородское (Лобаново), село бывшее владельческое, при речке Челве, дворов 18, жителей 94, волостное правление (уездный город в 113 верстах), церковь православная, час Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Богородская волость
БогородскоеБисерское общество
1) с. Богородское при ключе и колодцах, прав. церк., зем. шк., вол. правл., Михайловская ярм. 8 ноября (семидневная), торжки: Троицкий, в Троицин день и Успенский 15 авгу Показать все Бисерское общество285869Бывшие помещичьиПравославныеРусские80

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Богородская волость
село Богородское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
346367Богородскоесело58°31'00"55°42'00"O-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
57620401126с Богородскоесело
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