посёлок городского типа Попельня, Житомирська область (на 2018) — Familio

Попельня

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Попелянская волость
Попельня ст.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7763Попільняселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Попільнянськийселищна рада Попільнянська

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