село Бегуч, село Бегуч, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Бегуч

Камешкирский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1537Старый Бегуч (Бегуч), с. каз.при овраге Бегуче и колодцах.7534196686759Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Бегучевская волость
726. Бегуч, село бывшее государственное, дворов 215, жителей 1785, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Петровский уезд, Бегучевская волость
село Бегучевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Камешкирский район
47604Бегучсело52°37'46°12'N-38-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Камешкирский муниципальный район, Сельское поселение Пестровский сельсовет
56631419106с Бегучсело
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