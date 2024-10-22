село Дмитровка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Дмитровка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1722Дмитриевка, с. каз.при р. Самаре.29¾станов. кварт.54517871805Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 4. Базары. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Дмитриевская 1-я волость
581. Дмитриевка, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 700, жителей 5180, волостное правление (уездный город 29¾ в.), церковь православная, школа, почтовая Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Дмитриевская волость
1. № по учету земель: 1373.Дмитриевка и выселки: Чумаков, Мецапулин, Алефиров, Гришаевский и хут. Каниболоцкийбывшие государственные1405488547549639

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3974Дмитрівкаселоцентр сільської радир-н Петропавлівськийсільрада Дмитрівська

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