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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1722Дмитриевка, с. каз.при р. Самаре.29¾станов. кварт.54517871805Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 4. Базары. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
581. Дмитриевка, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 700, жителей 5180, волостное правление (уездный город 29¾ в.), церковь православная, школа, почтовая Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 1373.Дмитриевка и выселки: Чумаков, Мецапулин, Алефиров, Гришаевский и хут. Каниболоцкийбывшие государственные1405488547549639
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3974Дмитрівкаселоцентр сільської радир-н Петропавлівськийсільрада Дмитрівська