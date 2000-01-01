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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Бельский при аресте назвался Ивановым Федором 26 л. кр. Смоленской губ., Гжатского у., Самойловской вол. д. Маслова, холост. кл. «Одинокий». 1912 г. // Гос. архив Российс Показать все
Орехов Николай Иванович 25 л. кр. Смоленской губ. Гжатского уезда, Самойловской вол., дер. Маслова, хол. комиссионер. кл. «Трактирный». 1912 г. // Гос. архив Российской Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4399Маслово, д. вл.при рч. Чернушке.287175770
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
14МасловоДеревня26282842