деревня Маслово, Самуйловская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Маслово

Самуйловская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Бельский при аресте назвался Ивановым Федором 26 л. кр. Смоленской губ., Гжатского у., Самойловской вол. д. Маслова, холост. кл. «Одинокий». 1912 г. // Гос. архив Российс Показать все
Орехов Николай Иванович 25 л. кр. Смоленской губ. Гжатского уезда, Самойловской вол., дер. Маслова, хол. комиссионер. кл. «Трактирный». 1912 г. // Гос. архив Российской Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4399Маслово, д. вл.при рч. Чернушке.287175770

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Самуйловская волость
14МасловоДеревня26282842

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