село Велицк, Волинська область (на 2018) — Familio

Велицк

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Велицкая волость
732. Велицк, село бывшее владельческое, дворов 62, жителей 480, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, питейный дом

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Ковельский уезд, Велицкая волость
село Велицк78415409201011415441048258282

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3057Велицькселоцентр сільської ОТГр-н КовельськийВелицька сільська об'єднана територіальна громада

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