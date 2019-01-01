деревня Верхние Ожимки, деревня Верхние Ожимки, Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Верхние Ожимки

Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3536Ожимки (Какурино), сц. вл.при рч. Долгом Колодезе.50536130121

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Мценский уезд
Сц. Михайловское и Д. Ожимки86Ник. и Соф. Кар. Фон-Рутцен151728

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Мценский уезд, Богородицкая волость
Верхн. и Нижн. Ожимки (деревня)11Почтовое отделение Долгое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Залегощенский район
292301Верхние Ожимкидеревня52°51'с.ш.36°28'в.д.N-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Залегощенский муниципальный район, Ломовское сельское поселение
54618416116д Верхние Ожимкидеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close