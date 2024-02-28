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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянина д. Забредмяжье Гдовской волости Гдовского уезда В. Изотова о выдаче справки на владение землей. 1897 г. // Центральный государственный историче Показать все
О перечислении крестьянина дер. Забредняжье Гдовской волости Гдовского уезда П. Фаддеева в крестьяне дер. Варваровщина. 1901 г. // Центральный государственный исторически Показать все
По жалобе крестьянки д. Забредняжье Гдовской волости Гдовского уезда Дарьи Семеновой на отмену приговора сельского общества о переделе надельной земли. 1903–1906 гг. // Ц Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1087Забредняжье, д. Ораниемб. дворц. вед.близь оз. Чудского.53563129Показать скан
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Забредняжье д.44 стан443 участок4город Гдов.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
422858Забредняжьедеревня58°42'с.ш.27°47'в.д.O-35-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58608444146д Забредняжьедеревня