деревня Забредняжье, деревня Забредняжье, Гдовский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Забредняжье

Гдовский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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По ходатайству крестьянина д. Забредмяжье Гдовской волости Гдовского уезда В. Изотова о выдаче справки на владение землей. 1897 г. // Центральный государственный историче Показать все
О перечислении крестьянина дер. Забредняжье Гдовской волости Гдовского уезда П. Фаддеева в крестьяне дер. Варваровщина. 1901 г. // Центральный государственный исторически Показать все
По жалобе крестьянки д. Забредняжье Гдовской волости Гдовского уезда Дарьи Семеновой на отмену приговора сельского общества о переделе надельной земли. 1903–1906 гг. // Ц Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1087Забредняжье, д. Ораниемб. дворц. вед.близь оз. Чудского.53563129
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Гдовская волость
Забредняжье д.44 стан443 участок4город Гдов.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Гдовский район
422858Забредняжьедеревня58°42'с.ш.27°47'в.д.O-35-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Гдовский муниципальный район, Сельское поселение Юшкинская волость
58608444146д Забредняжьедеревня
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