село Новониколаевка, село Новониколаевка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Новониколаевка

Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Алексеевская волость
3061Ново-Николаевский хутор, в юрте Алексеевской волости, при балке Широкой2818029196Полиц. дес., церковь, мин. школа, кирп. зав., 2 ветр. мел.1205010

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Матвеево-Курганский район
48880Новониколаевкасело47°37'00"38°40'00"L-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Матвеево-Курганский муниципальный район, Новониколаевское сельское поселение
60631450101с Новониколаевкасело
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