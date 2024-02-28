деревня Васюково, деревня Васюково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Васюково

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело об изъятии при аресте денег у крестьянина д. Васюкова Степуринской волости Грязовецкого уезда А. Козлова. 1909–1911 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. О Показать все
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Новожилова деревни Васюково Степуринской волости Грязовецкого уезда за оскорбление царя нецензурными словами. 1908–1909 г Показать все
Дело о заключении под стражу крестьян С. и П. Мякиных деревни Васюково Степуринской волости Грязовецкого уезда за оказание сопротивления полиции при описи их имущества. 1 Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 2 участка Грязовецкого уезда о выдаче хлебной ссуды крестьянам дер. Васюково Степуринской волости. 1913 г. // Гос. ар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2908Васюково, д. вл.при рч. Зызраковке.17124394115
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Степуринская волость
576. Васюкова, деревня бывшая государственная, дворов 50, жителей 276, 2 часовни

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Степуринская волость
73Сел. ВасюковоВасюковскоебывшие помещичьи4390116
77Сел. ВасюковоПокровскоебывшие помещичьи3910389

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Грязовецкая волость
Васюково79628деревняРусские103193243436
Васюково79628деревняТатары111
Васюково79628деревняЕвреи1213

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Жилинский сельсовет
Васюково (колхоз,1 торг. зав.,1 маслозавод,шк. I ст.) 1706деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 43 км. Летнее: —.108105

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
35344Васюководеревня58°50'с.ш.39°58'в.д.O-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Юровское сельское поселение
19624428176д Васюководеревня
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