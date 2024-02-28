деревня Стужки, деревня Стужки, Светлогорский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Стужки

Светлогорский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Стужек67Пущин769 / 99198230

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Паричская волость
Стужки, имение117122106720
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский сельсовет
д Стужки76

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский сельсовет
д. Стужки113
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