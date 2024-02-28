деревня Горка, деревня Горка, Устькубинский район, Северный край (на 1931) — Familio

Горка

Устькубинский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о наложении штрафа на крестьянина Юрьева деревни Горки Корневской волости Кадниковского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело 6500 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3905Горка, д. вл.при колодце.52½2102851
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Корневская волость
1613ГоркаГоманихин.НикольскийМежакова50591811

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Андреевский сельсовет
Горка (колхоз,шк. I ст.) 5435деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: 0,5 км.Зимнее: 15 км. Летнее: 15 км.Зимнее: 68 км. Летнее: 68 км.88
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