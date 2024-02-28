село Бобрица, село Бобрица, Черкаська область (на 2018) — Familio

Бобрица

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Каневский уезд, Пшеничковская волость
647. Бобрица, село бывшее владельческое, при урочище Томкове и Пашкове, дворов 103, жителей 1022, церковь православная, школа, 2 питейных дома

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Каневский уезд, Пшеничниковская волость
Бобрина село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27404Бобрицяселоцентр сільської радир-н Канівськийсільрада Бобрицька
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