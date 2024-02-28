деревня Вась-Пальник, деревня Вась-Пальник, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Вась-Пальник

Кудымкарский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Белоевская волость
61) д. Вась-Пальник (Вась-Пиян), на р. Миня-Дынь-ШореОтевское общество82218Бывшие помещичьиПравославныеПермяки1966

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кудымкарский район
796836Вась-Пальникдеревня59°06'00"54°32'00"O-40-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кудымкарский муниципальный район, Белоевское сельское поселение
57821404121д Вась-Пальникдеревня
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