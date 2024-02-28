сельцо Заднево, сельцо Заднево, Тормановская волость, Солигаличский уезд (на 1907) — Familio

Заднево

Тормановская волость, Солигаличский уезд (на 1907)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Солигаличской уезд
9627Заднево (Изобильное), усад.при рч. Семеновке.3535111
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Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Солигаличский уезд, Тормановская волость
Заднево с-цоречка35419811Всего по волости промышленников-мужчин — 1003; из них: столяров — 254, плотников — 159, маляров — 112, с.-х. рабоч. — 103, служащ. в торг.-промышл. зав. — 84, лесн. промы Показать все
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