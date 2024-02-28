село Ведное, село Ведное, Рамешковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Ведное

Рамешковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Корчевский уезд
7484Веднова, д. вл.при р. Кушалке.8181120442505
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Корчевской уезд, Погорельцевская волость
438. Ведново, деревня бывшая владельческая, бл. р. Б. Кушилки дв. 143, жителей 1041, 2 лавки

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Погорельцевская волость
6Ведново250

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Рамешковский район
129872Ведноесело57°08'36°10'O-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Рамешковский муниципальный район, Ведное сельское поселение
28647406101с Ведноесело
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