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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2356Логовской хутор, Новогригорьевской станицы173В общ. вл. стан.394389Хуторское правление, церковь, школа, 2 пар. мел.41815718
2357Логовской хутор, Старогригорьевской станицы21В общ. вл. стан.7167—42215832
2358Логовской хутор, Перекопской станицы, при реке Лог591197352349Хуторское правление, нач. прих. уч.4905510
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14047Логовскийхутор49°19,0' с.ш.43°16,0' в.д.M-38-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18622428106х Логовскийхутор