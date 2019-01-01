хутор Логовский, Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Логовский

Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Новогригорьевская станица
2356Логовской хутор, Новогригорьевской станицы173В общ. вл. стан.394389Хуторское правление, церковь, школа, 2 пар. мел.41815718
2-й Донской округ, Старогригорьевская станица
2357Логовской хутор, Старогригорьевской станицы21В общ. вл. стан.716742215832
Усть-Медведицкий округ, Перекопская станица
2358Логовской хутор, Перекопской станицы, при реке Лог591197352349Хуторское правление, нач. прих. уч.4905510

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Клетский район
14047Логовскийхутор49°19,0' с.ш.43°16,0' в.д.M-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Клетский муниципальный район, Перекопское сельское поселение
18622428106х Логовскийхутор

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