село Лубянка, село Лубянка, Мартыновичская волость, Радомысльский уезд (на 1900) — Familio

Лубянка

Мартыновичская волость, Радомысльский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Мартыновичская волость
888. Лубянка, село бывшее государственное, при речке Илье, дворов 72, жителей 442, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Мартыновичская волость
Лубянка село.
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